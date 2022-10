Repubblica: "Il Milan non può sbagliare, RedBird vuole gli ottavi"

MilanNews.it

Repubblica in edicola questa mattina titola così: "Il Milan non può sbagliare, RedBird vuole gli ottavi". I rossoneri, che saranno impegnati stasera in casa della Dinamo Zagabria, devono tornare a casa con i tre punti in tasca e continuare così a sognare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il passaggio del turno vale circa 60 milioni di euro, un'entrata molto importante per i programmi dei nuovi proprietari.