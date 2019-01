Repubblica - Il Milan tiene botta e perde con dignità

Con un colpo di spugna, Ronaldo cancella le imperfezioni della Juve e regala ad Allegri la Supercoppa Italiana. Il Milan, come evidenzia il quotidiano La Repubblica, ha fatto la sua partite, tenendo conto dei limiti che ha e della situazione di evidente inferiorità in cui giace. I rossoneri hanno giocato ai limiti delle loro possibilità: hanno tenuto botta, ne hanno date (la traversa colpita da Cutrone in avvio di ripresa avrebbe potuto cambiare la storia del match) e ne hanno prese, fino a lamentarsi molto per il contrasto in area tra Emre Can e Conti a un passo dal 90esimo. Per molti era da rigore, non per Banti, che non è andato a rivedere la moviola come invece ha fatto per espellere Kessié. Il Milan, ovviamente, non riuscirà a consolarsi per aver perso con dignità, né per essere rimasto in piedi anche dopo essere rimasto in 10.