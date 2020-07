Repubblica: "Il paradiso può attendere. La Juve a lezione dal Milan"

All'indomani del successo per 4-2 del Milan contro la Juventus, Repubblica titola così questa mattina: "Il paradiso può attendere. La Juve a lezione dal Milan". I bianconeri potevano mettere la parola fine alla corsa scudetto dopo la sconfitta della Lazio a Lecce, ma contro i rossoneri si sono fatti rimontare dallo 0-2 al 4-2. Serata indimenticabile, invece, per il Milan che, in attesa dei risultati di Roma e Napoli, è ora da solo al quinto posto.