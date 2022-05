Repubblica: "Le meraviglie del dottor Giroud: i gol decisivi non hanno età"

MilanNews.it

"Le meraviglie del dottor Giroud: i gol decisivi non hanno età": titola così questa mattina Repubblica che esalta il centravanti francese, autore anche ieri di due gol pesantissimi nella sfida decisiva per lo scudetto. In questo campionato, l'ex Chelsea ha segnato tanti gol importantissimi, come per esempio la doppietta nel derby e la rete decisiva contro il Napoli.