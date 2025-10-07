Repubblica: "Milan-Como a Perth: un affare da 12 milioni"

"Milan-Como a Perth: un affare da 12 milioni": titola così questa mattina Repubblica che spiega che la gara tra Milan e Como che si giocherà in Australia l'8 febbraio 2026 porterà 12 milioni di euro, di cui una parte a copertura dei costi di viaggio e soggiorno. La fetta maggiore di questa cifra spetterà al club rossonero come compensazione dell’incasso che avrebbe avuto giocando a San Siro (il Meazza non sarà disponibile in quel periodo in quanto ospiterà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina). Anche il Como avrà ovviamente la sua parte, così come una parte verrà distribuito tra gli altri club di Serie A.

Questo il comunicato di ieri della UEFA con cui ha dato il suo via libera: "L'UEFA ha oggi ribadito la sua chiara opposizione alle partite di campionato domestico giocate al di fuori del proprio paese. Dopo la riunione del suo Comitato Esecutivo a Tirana lo scorso mese, l'UEFA ha intrapreso ulteriori consultazioni con le parti interessate per valutare la portata delle implicazioni della questione, a seguito delle richieste ricevute dalle associazioni calcistiche nazionali spagnola e italiana. Tale consultazione ha confermato la diffusa mancanza di sostegno già sollevata da tifosi, altre leghe, club, giocatori e istituzioni europee attorno al concetto di trasferimento all'estero delle partite di campionato domestico. Tuttavia, dato che il quadro normativo FIFA pertinente - attualmente in fase di revisione - non è sufficientemente chiaro e dettagliato, il Comitato Esecutivo dell'UEFA ha preso con riluttanza la decisione di approvare, su base eccezionale, le due richieste ad esso riferite. L'UEFA contribuirà attivamente al lavoro in corso guidato dalla FIFA per garantire che le future regole sostengano l'integrità delle competizioni domestiche e il legame stretto tra club, loro sostenitori e comunità locali. Parallelamente, tutte le associazioni nazionali UEFA hanno confermato il loro impegno a collaborare con l'UEFA prima di presentare eventuali future richieste. Nel farlo, hanno espresso la loro determinazione collettiva a salvaguardare gli interessi più ampi del calcio europeo".

