Repubblica - Nuovo San Siro, altro stop in vista: il Comune vuole chiarimenti sulla proprietà dell'Inter

Come riportato dal quotidiano La Repubblica, il Comune di Milano ha nuovamente bloccato la pratica per la costruzione del nuovo San Siro. Il motivo di questo ennesimo intoppo è che Palazzo Marino vuole dei chiarimenti sulla proprietà dell’Inter e sui problemi di natura finanziaria che il club di Zhang Jingdong sta avendo. Dopo mesi di tira e molla fra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e le due società, ora la palla passerà alla prossima giunta comunale, dato che nel capoluogo lombardo, a maggio (Covid permettendo) si svolgeranno le elezioni comunali. Altro tempo perso per una vicenda che si trascina avanti da anni. In tutto questo marasma, anche il Milan ne esce penalizzato per colpe non sue.