MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista di Chelsea-Milan in programma stasera, Repubblica titola così: "Re Leao in vetrina fa l’esame d’inglese". A Stamford Bridge, gli occhi saranno soprattutto sull'attaccante portoghese, trascinatore dei rossoneri e obiettivo di mercato dei Blues. L'ex Lille vuole consacrarsi e diventare decisivo anche in Europa.