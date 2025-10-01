Retroscena Milan-Napoli, Juan Jesus contro Gimenez: "Diciamogli di giocare a padel così non c'è contatto"
Su DAZN è da oggi disponibile BordoCam, il format che questa settimana racconta da bordocampo tutto quello che è successo domenica a San Siro in occasione di Milan-Napoli. Dalle immagini si vede anche un retroscena successo nel tunnel degli spogliatoi poco prima dell'inizio del secondo tempo: in mezzo ai giocatori azzurri si vede passare Bernardo Corradi, collaborare tecnico di Max Allegri. L'ex attaccante, vedendo diversi calciatori partenopei intorno all'arbitro Chiffi, ha scherzato: "L'hanno circondato".
Pochi secondi dopo si sente Juan Jesus, difensore del Napoli, che, evidentemente piuttosto infastidito dal fatto di essere sotto di due gol al 45', riferendosi verso Corradi, ha pronunciato queste parole contro Santiago Gimenez: "Diciamo a Gimenez di giocare a padel così non c'è contatto. Se giocavo contro di te...lasciamo stare".
Clicca qui per vedere tutta la puntata.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan