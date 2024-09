Retroscena Osimhen, ci aveva provato anche il Milan. Ibrahimovic: "Sto zitto..."

l Milan negli ultimi giorni di agosto ha provato ad acquistare dal Napoli il centravanti nigeriano Victor Osimhen, calciatore poi volato a Istanbul per firmare col Galatasaray una volta sfumata la possibilità di continuare a giocare in un top campionato europeo. A svelare l'indiscrezione la redazione di 'Sky Sport': Zlatan Ibrahimovic s'è mosso in prima persona per provare a sbloccare la trattativa, ma alla fine le parti non hanno trovato un accordo e l'affare non è andato in porto.

Nel pre-partita di Milan-Liverpool, Ibrahimovic interrogato sul tema ha prontamente glissato: "Sto zitto. È andato tutto come volevamo, abbiamo preso quei giocatori che pensavamo ci mancassero. Mancava la seconda punta e abbiamo preso Abraham, mi dispiace per Jovic che è finito fuori lista".