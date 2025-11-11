Ricci: "Modric è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Ecco cosa mi ha colpito di Luka"
Samuele Ricci, centrocampista del Milan che è tornato ad essere convocato in Nazionale, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole su Luka Modric e su Rafael Leao riportate da tuttomercatoweb.com:
Cosa dà giocare con Modric?
"Luka è il giocatore più forte che ho incontrato in carriera. Al di là della qualità, mi ha colpito la sua umiltà, l'importanza che dà a ogni compagno e la disponibilità che dà. A quarant'anni non penso siano cose scontate, e credo siano gli aspetti da rubargli".
Cosa lo rende speciale?
"Tante cose. La tecnica risalta, ma colpisce l'intelligenza, anche in fase di non possesso. Come ho detto prima, a quarant'anni non è scontato correre come tutti gli altri, se non di più".
II Milan ha il giocatore più dominante del campionato, come Leao. Sa di esserlo e voi ci credete?
"Si, Rafa non sa nemmeno lui quanto è forte. Mi sta piacendo molto, si mette a disposizione di tutti i compagni: magari in passato ha fatto fatica su quest'aspetto, adesso penso sia concentrato al 100% sul Milan e sul fare bene".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan