Ricci su Loftus-Cheek e Fofana: "Sono due giocatori di alto livello, completi, che sanno fare un po’ tutto. Averli al mio fianco rende le cose più semplici"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Samuele Ricci ha parlato così delle sue qualità in mezzo al campo: "La mia caratteristica principale è giocare la palla. So bene però che questo ruolo richiede una fase di non possesso importante e che devi posizionarti bene con il corpo per aiutare la squadra. È un aspetto che sto migliorando grazie al mister che mi corregge la posizione in ogni allenamento.

Com’è giocare in mezzo al campo con Loftus-Cheek e Fofana? Sono due di alto livello, completi, che sanno fare un po’ tutto. Averli al mio fianco rende le cose più semplici. Giocatori così in una squadra che punta in alto devono esserci".