Rimborsi gonfiati. La Stampa: "La Penna e Pasqua fermati da un mese. Ora rischiano la carriera"

Qualcosa non torna nei rimborsi spesa di Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. La Stampa nell'edizione odierna approfondisce la questione ed evidenzia come in caso di condanna i tre direttori di gara verrebbero cancellati dalla categoria. Le incongruenze contabili non sono di poco conto, un sistema ampio e ripetuto che ha portato alla rottura. Dopo essere finiti fuori dai radar da un mese, adesso sono sotto osservazione ed a breve dovrebbe arrivare il verdetto degli 007 federali con i tre arbitri che rischiano lo stop alla carriera.