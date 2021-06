Rinnovo Kessie, bisogna fare in fretta: Franck nel mirino della Premier

Una delle priorità del Milan è il rinnovo di Kessie, il cui contratto scadrà nel 2022. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i vertici rossoneri devono fare in fretta. Il centrocampista, infatti, è molto corteggiato: Franck è già nel mirino dei club inglesi (Arsenal su tutti) e certo non gli mancheranno occasioni per mettersi in mostra con nuove prove di forza.