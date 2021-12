Rinnovo Romagnoli: proposta fatta, il Milan aspetta una risposta

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Alessio Romagnoli, il cui contratto con il club rossonero scadrà a giugno. Al capitano è stato proposto un prolungamento a cifre dimezzare (3 milioni di euro all'anno) rispetto a quanto percepito attualmente. Il giocatore non ha ancora dato una risposta ai dirigenti di via Aldo Rossi, che dunque restano in attesa.