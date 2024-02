Ristrutturazione San Siro, il dg di Webuild: "Prevediamo di lavorare da giugno ad agosto per almeno due anni"

Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild ed ex membro del Consiglio di amministrazione del Milan, intervistato da Rai Sport, ha rilasciato queste parole in merito alla questione dei lavori per la ristrutturazione di San Siro e sulla loro tempistica: "Prevediamo di lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto per almeno due anni, chiedendo al limite di spostare una partita, l’ultima o la prima, se necessario.

Per aumentare le entrate bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio" riporta calcioefinanza.it.