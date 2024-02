Ristrutturazione San Siro: Sala incontrerà Milan e Inter nei prossimi giorni. Le parole del sindaco di Milano

vedi letture

A Milano continua a tenere banco la questione del futuro di San Siro dopo che mercoledì è stato presentato il progetto di ristrutturazione dell'impianto milanese. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, vedrà nei prossimi giorni Milan e Inter per parlare e conoscere il loro pensiero: "Convocherò prestissimo i club, ci incontreremo senz’altro la prossima settimana. Ci stiamo sentendo e i rapporti sono molto buoni. A questo punto sta alle società manifestare interesse o perlomeno studiare il dossier San Siro essendoci un vincolo che è quello se i lavori si possono fare senza chiudere lo stadio. Capisco anch’io che se non è così per loro è molto difficile ma se invece si possono fare può diventare più attraente anche per loro l’ipotesi" le parole del primo cittadino milanese riportate stamattina da Tuttosport.

In particolare Sala si rivolge al Milan che è più avanti nell’approccio al nuovo stadio a San Donato rispetto all’avanzamento dell’Inter a Rozzano. Qualche giorno fa, il club rossonero ha incassato il primo via libera ufficiale dalla Giunta comunale che ha fatto partire tutto l'iter burocratico. La strada è lunga, ma ormai il Diavolo sembra aver fatto la sua scelta.