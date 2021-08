Ritardi e contrattempi alla prima giornata, la Lega scrive una lettera a DAZN

Nella giornata di oggi, racconta repubblica.it, la Lega Serie A scriverà una lettera a DAZN per chiedere conto dei disservizi nella trasmissione delle partite del primo weekend di campionato. La priorità della Lega, si legge, è quella di evitare nuovi contrattempi del genere, con utenti che hanno subito ritardi fino a 3 minuti, in vista del fine settimana del 12 settembre quando andranno in scena gare importanti (e quindi particolarmente seguite) come Milan-Lazio o Juventus-Napoli.