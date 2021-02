Riunione Serie A sui fondi, c'è il rischio stallo fino a lunedì

La Repubblica fa il punto sulle possibili decisioni che la riunione di Lega di oggi, a Milano, potrà prendere. Il rischio grosso è dovuto a un’impasse, perché le posizioni sono diverse. I club in difficoltà come Roma o Bologna, oppure Torino - che rischia la B - Genoa e Sampdoria premono per una soluzione subito, mentre Napoli e Lazio, che hanno già pagato gli stipendi, preferirebbero prendere tempo perché non vogliono sacrificare il controllo della Lega per il 10% dei diritti economici.

OFFERTA DA 1,7 MILIARDI DI EURO - Il fondo ha una proposta da 1,7 miliardi, non vicinissima rispetto ai 2 miliardi richiesti inizialmente. A frenare c’è anche Andrea Agnelli, presidente della Juventus, perché nell’accordo c’è una clausola Superlega: se ci dovessero essere fuoriuscite verso una lega in stile NBA, allora gli equilibri cambierebbero. C’è scetticismo anche sulla durata della SRL: fino al 2100.

POSSIBILE SLITTAMENTO - Così l’accordo potrebbe essere prendere tempo fino a lunedì per poi capire come andrà a finire. Fiorentina, Sassuolo e Cagliari vorrebbero firmare subito, così come le neopromosse. Servono 14 sì: facendo la conta le posizioni di Atalanta, Milan, Parma, Udinese e Verona saranno decisive.