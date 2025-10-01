Riva (Ass. Sport Milano): "San Siro ci riempie il cuore, ma non è in linea coi parametri di accessibilità e sostenibilità"

vedi letture

Martina Riva, assessore allo sport per il Comune di Milano, è intervenuto a Sky e ha parlato così della delibera del Consiglio Comunale che stabilisce la vendita dell'area di San Siro a Inter e Milan: "Il sogno e oggi l'obiettivo di stare al passo con l'Europa e col mondo. Vogliamo destinare un'infrastruttura degna di questo nome a due eccellenze come Milan e Inter, questo significa credere ad un'accessibilità possibile.

San Siro ci riempie il cuore ma non è in linea coi parametri di accessibilità e sostenibilità, e poi questo significa investire un miliardo di euro in rigenerazione urbana. L'obiettivo è essere pronti per Euro 2032, non è pensabile né a livello di Comune né a livello di Federazione avere un Europeo senza Milano" riporta tuttomercatoweb.com.