Rivera 80, l'aneddoto di Lodetti sulla finale di Champions del 1969

Gianni Rivera compierà 80 anni nella giornata di domani e il suo ex compagno al Milan Giovanni Lodetti ha parlato del Golden Boy un un'intervista a Tuttosport. Questo l'aneddoto di Lodetti sul pre partita della finale di Champions nel 1969, la seconda vinta dal Diavolo: "Quando giocammo la finale della Coppa dei Campioni, la prima da me disputata, Gianni disse: “Stiamo attenti perché i nostri avversari sono bravi. Ma noi siamo più forti”. C'era tutto in quelle poche parole"