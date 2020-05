Rizzoli: "Se riprenderà il calcio serviranno 5 cambi per squadra"

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei temi di attualità arbitrali, soprattutto inerenti ai cambiamenti a causa dell'emergenza Coronavirus:

Sulla regola della distanza tra giocatori e arbitri: "Bisognerà avere dei comportamenti diversi. Credo che ci debba essere uno step culturale che vale per tutti, potrebbe portare a qualcosa di positivo. Stiamo facendo con la UEFA un lavoro insieme ai designatori dei principali campionati, quindi spagnolo, inglese, francese e tedesco. Ci siamo confrontati anche stamattina".

Sulla possibilità di concedere 5 cambi a partita per terminare la stagione: "E' un'intenzione della FIFA. In una fase di campionato in cui andranno affrontate una serie di partite dietro l'altra e con temperature elevate, bisognerà venire incontro alle esigenze di club e calciatori. Non è una cosa che decideremo noi come arbitri, ma sarà l'ente organizzatore dell'evento a decidere se accettare la proposta della FIFA, che verrà validata dall'IFAB entro pochi giorni".

Sulle differenze della sala VAR con il Coronavirus: "Stiamo cercando di ridurre i rischi al minimo. Abbiamo chiesto che ci siano solamente il VAR, l'AVAR e l'operatore, con tutte le distanze necessarie, con mascherine, guanti e divisi da plexiglass o alla giusta distanza".

Sull'aumento degli errori corretti con la VAR rispetto alla scorsa stagione: "Il cambio regolamentare ha influito tantissimo. C'era bisogno di capire come andassero interpretate e metabolizzate le nuove regole".

Sul ritiro eventuale di 40 giorni per gli arbitri: "E' emerso esattamente l'opposto nei confronti con i designatori delle altre federazioni. Dobbiamo evitare il rischio contagio, quindi dobbiamo evitare di essere tutti nello stesso posto. Perchè se uno solo risultasse positivo, dovremmo fermare il campionato. Il principio è quello di cercare che ci siano sempre delle terne contingentate e nel caso uno fosse positivo, sapere con chi è venuto a contatto negli ultimi giorni in modo da poter garantire il campionato".