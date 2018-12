RMC SPORT - Ceccarini: "Leonardo ha voluto proteggere Gattuso puntando sull'arbitro"

Niccolò Ceccarini, intervenuto a RMC Sport, ha detto la sua sulle dichiarazioni post partita di Olympiacos-Milan: "Mi è piaciuto molto Gattuso alla fine, Leonardo penso volesse puntare sull'arbitro per proteggere l'allenatore e non mettere ulteriore pressione sull'allenatore. Leonardo ha giocato a calcio ad alti livelli e sa che non ci si può attaccare sull'arbitro dopo queste prestazioni. L'eliminazione è pesante per il Milan".