Rocchi sull'espulsione di Pellegrini in Lazio-Milan: "Doverosa, Di Bello non si accorge di Castellanos"

Presente negli studi di DAZN per 'Open Var', Gianluca Rocchi ha commentato gli episodi di Lazio-Milan, soffermandosi fra le altre cose anche sulla discutissima espulsione del difensore biancoceleste Luca Pellegrini, reo di aver trattenuto Christian Pulisic a seguito di un incomprensione sia con i suoi compagni in campo che non lo stesso direttore di gara Di Bello. Queste le dichiarazioni del designatore degli arbitri.

"L'arbitro è più attratto dal secondo episodio, non si accorge di Castellanos a terra. Se si fosse accorto di qualcosa, avrebbe fermato il gioco. Il doppio giallo è dovuto per quanto avvenuto. Quando ci rendiamo conto che c'è un problema, dobbiamo intervenire. Capisco la dinamica, è più attratto da quello che avviene dopo e va sulla dinamica da punire col doppio giallo. Detto questo, quando c'è di mezzo la testa è sempre qualcosa di serio".

Gianluca Rocchi ha poi detto la sua anche sugli ulteriori due cartellini rossi che l'arbitro Di Bello ha mostrato nei confronti prima di Marusic e poi di Guendouzi, facendo finire la partita alla Lazio addirittura in 8: "Ha perso un po' il controllo della situazione, il giorno dopo mi ha scritto ed era dispiaciuto per questo".