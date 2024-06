Rocchi: "Un solo episodio di razzismo in Serie A, bravissimo Maresca con Maignan"

Nell'Aula Magna di Coverciano è in corso la conferenza stampa di fine stagione degli arbitri. Tra i temi affrontati da Gianluca Rocchi, responsabile della CAN, c'è anche quello degli episodi di razzismo avvenuti durante il campionato di Serie A appena concluso.

Dice Rocchi: “Era stato una delle cose sulle quali stare attenti, abbiamo avuto un caso, quello di Maignan a Udine in cui Maresca era stato bravissimo. E sì, anche Acerbi con Juan Jesus ma parlo di rapporti tra il pubblico e i calciatori. Questo vuol dire che il pubblico come prima cosa si è comportato meglio e che, se stimolate, sul tema le persone danno risposte. Noi vorremmo avere zero casi, non uno, però possiamo farci un applauso tutti, come sistema calcio”.