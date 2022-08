RocNation presenta la nuova stagione del Milan: "Un nuovo capitolo. Nuovi sogni"

L'agenzia RocNation, con cui il Milan ha avviato una collaborazione nel 2020, ha presentato l'avvio della nuova stagione dei rossoneri con un video pubblicato sull'account Twitter - sulle note di "Staying Alive" di Dj Khaled. In didascalia si legge "Un nuovo capitolo. Nuovi sogni. Una nuova stagione. I Campioni d'Italia salgono sul palco per la stagione 2022/2023".

New chapter. New dreams. New season.



The champions of Italy take to the stage for their 2022/23 campaign. ️ pic.twitter.com/D5Ma48cny1