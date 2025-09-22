Rodri sul Pallone d'Oro: "Sarebbe storico vedere due spagnoli vincere consecutivamente"

vedi letture

Rodri, centrocampista del Manchester City, ha parlato in zona mista dopo l'1-1 tra i Citizens e l'Arsenal all'Emirates Stadium. Il calciatore spagnolo ha detto anche due battute sul Pallone d'Oro: "Lamine, Pedri… chiunque vinca, mi piacerebbe. Sarebbe storico vedere due spagnoli vincere consecutivamente, si parlerebbe molto del momento d’oro del nostro calcio".