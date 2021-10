Roggero: "L'assenza di Maignan peserà tanto, ma Tatarusanu è un portiere affidabile"

Nicola Roggero, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Sky Sport 24, commentando l'infortunio di Mike Maignan ma anche la possibilità di vedere Ciprian Tatarusanu titolare nonostante l'arrivo di Antonio Mirante: "L'assenza di Maignan peserà tanto, mi dispiace per quanto ragazzo che si stava imponendo al punto tale che i tifosi del Milan hanno in fretta dimenticato Donnarumma. Tatarusanu l'anno scorso quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, parliamo di un portiere dalla buona affidabilità"