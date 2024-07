Roma, Abraham ancora fuori dai giochi. Il mercato possibilità concreta

La nuova stagione della Roma inizia senza che sul campo si vedano nessuno dei due sudditi di Sua Maesta Re Carlo III d'Inghilterra.

Nell'amichevole contro il Kosice, infatti, Chris Smalling è stato tenuto a riposo precauzionale per un problema fisico che stamani, tramite il Corriere dello Sport, si apprende essere un lieve risentimento muscolare. Niente di poco conto, dunque, ma che se viene sommato alla miriade di problemi degli ultimi anni rende l'idea di come l'ex Manchester United non possa essere altro che un punto interrogativo senza risposta per Daniele De Rossi.

Tanto che la dirigenza capitolina non lo reputa più imprescindibile anche in virtù dei 35 anni e dei 3,5 milioni di euro di stipendio.

Un discorso simile vale anche per Tammy Abraham che, infortunatosi prima dell'amichevole contro il Latina non ha ancora giocato un test di precampionato. Nonostante negli ultimi giorni fosse tornato ad allenarsi in gruppo.

Anche per lui, dunque, l'addio è qualcosa più di una possibilità, con il Milan di Paulo Fonseca che continua a seguirne la situazione.