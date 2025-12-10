Roma, Angelino torna tra i convocati dopo oltre due mesi

Angelino torna tra i convocati della Roma. Lo fa due mesi e mezzo dopo l'ultima volta e così lo spagnolo sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per la partita dei giallorossi di domani sera contro Celtic. Ufficialmente il giocatore era rimasto fuori per una bronchite asmatica e in questi giorni ha ricevuto l'ok dei dottori per tornare ad essere chiamato dal tecnico. La rifinitura della squadra è prevista per questa sera dopo la conferenza a Glasgow in programma alle 18.30 italiane. Per la Roma parleranno Gasperini ed Hermoso. (ANSA).