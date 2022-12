Roma Femminile, Spugna: "Il Milan cercherà di vincere per accorciare la classifica"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dal sito ufficiale del Milan, queste le parole di mister Spugna, allenatore della Roma femminile: "Dobbiamo prestare tanta attenzione al Milan, hanno tante calciatrici molto forti. Sono una squadra costruita per stare davanti, anche se hanno avuto un percorso di alti e bassi. Cercheranno di vincerla per accorciare la classifica, ma noi vogliamo continuare il nostro percorso. Dobbiamo cercare di dominare sin dall'inizio, come abbiamo fatto all'andata. Sicuramente le tante partite giocate non ci avvantaggiano, ma cercheremo di andare oltre".