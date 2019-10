Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, Paulo Fonseca, tecnico dei giallorossi, ha confermato che Under non sarà a disposizione per la sfida di domani: "Mkhitaryan non si allena ancora con noi. Under inizierà oggi ad allenarsi con noi e domani non sarà a disposizione. Dalla prossima partita sarà una pedina in più per noi".