Roma, Gasperini su Giroud: "Ha fatto qualcosa di straordinario al Milan, è stato determinante per lo Scudetto"

Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Lille, ha parlato così di Olivier Giroud, ex attaccante del Milan che ora gioca nella formazione francese: "Il piano tattico è non portarlo dentro l'area di rigore, anche se è un giocatore che si muove bene ovunque. Lui ha fatto qualcosa di straordinario con il Milan, lo ha fatto anche prima nella sua carriera, ma è stato determinante per lo Scudetto del Milan.

Fino a qualche anno fa per età alcuni giocatori non erano più competitivi, adesso in Italia e in Francia ci sono giocatori che ancora fanno la differenza a una certa età e questo è legato anche alla condizione atletica. Si allenano in maniera diversa e riescono ancora a incidere" riporta tuttomercatoweb.com.

