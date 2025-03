Roma, lesioni muscolari per Dybala e Rensch

vedi letture

Arrivano aggiornamenti dall'infermeria della Roma sulle condizioni di due dei suoi protagonisti della prima squadra. Ieri si è fatto male Paulo Dybala nella partita contro il Cagliari, dovendo uscire da subentrato, e i primi esami hanno evidenziato per la Joya una lesione al muscolo semitendinoso alla coscia sinistra, con tempi da valutare relativamente al suo rientro ma che stando a Sky Sport sono da stimare circa in un mese. Per il difensore olandese Devyne Rensch, invece, è emersa una lesione all'adduttore lungo sinistro. Per entrambi, dunque, niente partenza per le rispettive Nazionali.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 punti (29 partite giocate)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 53 (29)

Juventus 52 (29)

Lazio 51 (29)

Roma 49 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (29)

Como 29 (29)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (29)

Parma 25 (29)

Empoli 22 (29)

Venezia 20 (29)

Monza 15 (29)

I risultati della 29ª giornata di Serie A:

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio 5-0

16/03/2025 Domenica 16.00 Roma-Cagliari 1-0

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus 3-0

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter 0-2