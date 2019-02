Roma-Milan 0-1 al primo tempo: Piatek-gol, poi super Gigio

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Ma ci è voluto un grande Donnarumma per difendere il gol di Piatek, arrivato poco prima della mezzora su assist al bacio di Paquetà. Dicevamo di Gigio: il portierone rossonero è stato il grande protagonista in questo primo tempo. Il numero uno milanista compie un primo intervento super su Zaniolo, poi si supera su Schick e Dzeko: un doppio miracolo nel giro di pochi secondi che lascia di stucco l’Olimpico. Il Milan difende con tanti uomini, lasciando spesso il possesso alla Roma. Il match è apertissimo.