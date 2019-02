Roma-Milan 1-1: Piatek, Gigio e tanta sofferenza

Il Milan porta a casa un pareggio prezioso ma deve ringraziare un grande Donnarumma, di gran lunga il migliore in campo all’Olimpico. Gigio, tra primo e secondo tempo, compie almeno quattro-cinque interventi prodigiosi, tenendo in piedi i suoi. Male gli esterni rossoneri, bene Paquetà e Piatek, artefici del momentaneo gol del vantaggio: il brasiliano inventa, il polacco non sbaglia. Roma anche sfortunata (palo di Pellegrini), ma aiutata dall’arbitro Maresca, che prima non concede un netto rigore al Milan e poi grazia Pellegrini (già ammonito). Il pari consente alla squadra di Gattuso (poco coraggiosa quest’oggi) di conservare il quarto posto e mantenere il +1 proprio sui giallorossi. La corsa Champions si fa sempre più avvincente.