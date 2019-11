Alessio Romagnoli e Hakan Calhanoglu, anche dopo la partita contro la Lazio, continuano a resistere come unici calciatori rossoneri ad aver sempre giocato dall'inizio in questo campionato. Il difensore centrale, oltretutto, non è mai stato sostituito ed è il giocatore più utilizzato dell'intera rosa: 990 minuti complessivi per lui.