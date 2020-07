Difensore celebre per il vizio del gol, Alessio Romagnoli in questa stagione non aveva ancora confermato la sua tendenza offensiva prima della gara odierna con il Parma. Il capitano rossonero, infatti, contro i crociati ha siglato la prima rete del suo campionato, segnando di testa il gol del 2-1. Romagnoli non segnava in campionato dal 4 novembre 2018, ovvero da Udinese-Milan 0-1.