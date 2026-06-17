Romano sul Milan: "Mendes non è minimamente entrato nell'operazione Amorim"

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Fabrizio Romano smentisce che Jorge Mendes sia entrato nell'operazione che ha portato Ruben Amorim sulla panchina del Milan

Nelle ore successive alla firma e all'ufficialità di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan, sono state già moltissime le indiscrezioni sul calciomercato rossonero e in particolare sulla possibilità che alcuni calciatori portoghesi diventino obiettivi del club di via Aldo Rossi. A margine di tutto questo è emersa anche la voce secondo cui l'agente Jorge Mendes avesse avuto un qualche ruolo da intermediario nell'operazione Amorim-Milan, fatto che viene smentito da Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube, pubblicato nella notte.

MENDES NON È ENTRATO NELL'OPERAZIONE AMORIM-MILAN

La versione di Fabrizio Romano su Amorim e Jorge Mendes: "Ovvio che arrivando un allenatore nuovo, si accostano giocatori della stessa nazionalità o di campionati in cui ha lavorato. Sono emersi due nomi. Il primo è quello di Manuel Ugarte e l’altro è quello di Antonio Silva. Entrambi i procuratori hanno una cosa in comune, il procuratore: Jorge Mendes. Si pensa che arriva un portoghese e arrivano allora i giocatori di Mendes. Va spiegata una cosa: Jorge Mendes non è il procuratore di Amorim e non è minimamente entrato nell’operazione Amorim, neanche lontanamente. Quindi Mendes con il Milan di Amorim non c’entra nulla. Ugarte è un giocatore che Amorim non ha praticamente non ha mai utilizzato, la scorsa estate lo considerava in uscita; Antonio Silva in questo momento non è un discorso in piedi".