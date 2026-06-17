Ordine si raccomanda: "Fondamentale far passare questo messaggio: Amorim è il nostro allenatore, punto e basta"

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Franco Ordine si raccomanda con il Milan su come trattare Ruben Amorim per difenderlo davanti alle difficoltà che potrebbero esserci

Con Ruben Amorim proclamato ieri nuovo allenatore del Milan in via ufficiale, è iniziata la nuova era rossonera con il proprietario Gerry Cardinale che sembra intenzionato ad avere un ruolo più centrale, anche nelle decisioni. Non è un caso che nel comunicato di ieri con cui è stato annunciato il tecnico portoghese, come accompagnamento ci fossero le dichiarazioni proprio del manager americano. Il giornalista Franco Ordine questa mattina, sul Corriere dello Sport, ha voluto fare un paio di raccomandazioni al Milan su come trattare Ruben Amorim, per non cadere negli errori del passato.

ORDINE SI RACCOMANDA CON IL MILAN SU AMORIM

La raccomandazione di Ordine con il Milan su Ruben Amorim: "Diventerà fondamentale far attraversare i cancelli di Milanello ad Amorim con la garanzia, pubblica e privata, di una scelta fatta in capo al proprietario del Milan, cioè Gerry Cardinale che sul punto è stato chiarissimo anche ieri. Quando si presentò Fonseca a Milano nel giugno di due anni fa, oltre al dettaglio dell’accoglienza in stile minimal di Linate (c’era solo il team manager Marangon), non ricevette da parte di Ibra l’investitura solenne. È fondamentale, dal primo giorno, far passare il seguente messaggio: Amorim è il nostro allenatore, punto e basta. Non peraltro gli hanno offerto un contratto di 3 anni più uno".