Ronaldinho: "Maldini miglior difensore mai esistito, ho avuto la fortuna di giocarci insieme"

© foto di Alberto Fornasari

Ronaldinho, leggenda del Milan e del Barcellona, si è così espresso a ESPN Mexico sul migliore difensore di tutti i tempi: "Per me Paolo Maldini è sempre stato il miglior difensore mai esistito in circolazione e ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Oggi per me è un grande amico, ed è una gioia immensa perché è sempre stato un vero e proprio idolo per me". Lo riporta il Corriere dello Sport.