Ronaldo: "Tutti attivisti per i gay, nessuno mi difende se mi dicono grasso

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Financial Times, il Fenomeno Ronaldo ha parlato dell'ipotiroidismo, la causa per cui il suo peso è aumentato e che lo costringe ad assumere farmaci da diverso tempo: "Vedo tanti attivisti per i gay, per le persone di colore. Ma se qualcuno mi chiama grasso, nessuno mi difende", dice con un sorriso, piuttosto amaro. "Ma non mi interessa".