Rossoneri in nazionale: assist per Calhanoglu, 90' in panchina per Gabbia

Nell'ottava giornata del Gruppo H, valida per le qualificazioni all'Europeo 2020, la Turchia di Çalhanoğlu ha pareggiato 1-1 in casa dei campioni del mondo in carica della Francia. A Parigi la squadra del CT Güneş ha strappato un punto molto importante ai fini della classifica, arrivato anche grazie ad Hakan: all'82' il numero 10 rossonero, entrato a inizio ripresa, ha calciato la punizione dalla quale Ayhan, di testa, ha realizzato l'1-1 dopo il provvisorio vantaggio (al 76') di Giroud. Questo pari permette alla Turchia di restare in vetta al girone a quota 19, proprio al pari della Francia.

L'Italia U21, invece, ha vinto nelle qualificazioni verso Euro 2021. A Yerevan, Armenia battuta 1-0 grazie al gol di Scamacca al 20' del primo tempo. Per gli Azzurrini anche tante occasioni sprecate e un brivido allo scadere con la traversa colpita dagli avversari. Tre punti preziosi per i ragazzi del CT Nicolato, ora da soli al secondo posto a quota 7 (a -3 dall'Irlanda capolista, che però ha giocato una gara in più). Il difensore Matteo Gabbia è rimasto in panchina.