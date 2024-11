Rossoneri in Nazionale: ecco quando giocheranno Pulisic e Musah

La Serie A va in pausa per una settimana e mezza, spazio alle nazionali: per le formazioni europee ci sono gli impegni di Nations League; le nazionali giovanili saranno impegnate nelle partite di Elite League (U20), di qualificazione europee (U19) e in amichevoli (U18); nel continente africano vanno in scena le qualificazioni alla Coppa d'Africa; oltreoceano gli Stati Uniti si giocano i quarti di finale di CONCACAF.

Così, come già riportato, anche i rossoneri Christian Pulisic e Yunus Musah saranno impegnati con gli Stati Uniti in due partite molto importanti per il destino del gruppo del ct Pochettino, di seguito le date:

15 novembre Giamaica-USA ore 2.00

19 novembre11: USA-Giamaica ore 2.00

