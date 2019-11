Rossoneri in nazionale: la Turchia di Calhanoglu vola a Euro 2020

Prima giornata di nazionali trionfale per i due rossoneri impegnati ieri sera. Alla Turchia di Hakan Çalhanoğlu è bastato un pareggio per 0-0 contro l'Islanda per ottenere l'aritmetica qualificazione a Euro 2020 con una giornata di anticipo. Nella prossima giornata contro Andorra, domenica 17 novembre, i turchi possono cercare di superare la Francia (impegnata in Albania) al primo posto del girone. Per Hakan, in campo dal primo minuti e fino all'87', resta la gioia di tornare a giocare gli Europei dopo l'eliminazione al primo turno nel 2016.