Rossoneri in nazionale: per Piatek ancora gol e vittoria

Continua a fare gol Piatek, continua a vincere la Polonia. Nella quarta giornata del Gruppo G, valida per le qualificazioni ad Euro 2020, la Nazionale biancorossa si è imposta senza problemi su Israele, seconda forza del girone travolta 4-0 a Varsavia. Krzysztof, come nella scorsa gara, è andato a segno aprendo le marcature al 35'. L'attaccante rossonero, servito in area piccola, da posizione leggermente defilata ha scagliato un destro forte sul primo palo che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Poi sono arrivate anche le reti di Lewandowski su rigore al 56', Grosicki al 59' e Kadzior all'84'. Così la Polonia è rimasta prima da sola e a punteggio pieno (12 punti), con otto gol segnati e zero subiti.