Rossoneri in nazionale: tutti gli impegni dei milanisti

Rossoneri in nazionale: tutti gli impegni dei milanistiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:40News
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Questi tutti gli impegni in nazionale dei giocatori del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero:

"È già tempo della seconda sosta stagionale, dopo settimane di impegni dalla difficoltà crescente per la squadra di Allegri. Sono diversi i giocatori rossoneri che si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali, impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale 2026 come al prossimo Europeo Under 21 o anche in alcune amichevoli. Ecco i dettagli:

Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Azerbaigian: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026

Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026

Andorra-Serbia: martedì 14 ottobre alle 20.45, Andorra - Qualificazioni Mondiali 2026

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Inghilterra-Galles: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Londra - Amichevole

Lettonia-Inghilterra: martedì 14 ottobre alle 20.45, Riga - Qualificazioni Mondiali 2026

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand - Qualificazioni Mondiali 2026

Galles-Belgio: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Cardiff - Qualificazioni Mondiali 2026

Matteo Gabbia (Italia)

Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Tallinn - Qualificazioni Mondiali 2026

Italia-Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, Udine - Qualificazioni Mondiali 2026

Luka Modrić (Croazia)

Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026

Croazia-Gibilterra: domenica 12 ottobre alle 20.45, Varaždin - Qualificazioni Mondiali 2026

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026

Portogallo-Ungheria: martedì 14 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Colombia: domenica 12 ottobre alle 3.00, Arlington (USA) - Amichevole

Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole

Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole

Stati Uniti-Australia: mercoledì 15 ottobre alle 3.00, Commerce City - Amichevole

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027

Italia-Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna - Qualificazioni Europeo U21 2027

Isole Faroe-Svizzera: martedì 14 ottobre alle 19.00, Tórshavn - Qualificazioni Europeo U21 2027". 