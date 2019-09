Rossoneri in nazionale: vittorie per Gigio, Romagnoli, Krunic e Suso

Cinque i rossoneri impegnati con la rispettive nazionali nella serata di ieri, giovedì 5 settembre. Nel pomeriggio, alle 18.00, sono scesi in campo a Yerevan Gianluigi Donnarumma (13° presenza) e Alessio Romagnoli (10° presenza), entrambi impegnati nella 5° giornata del gruppo J di qualificazione a Euro 2020.

Gli Azzurri hanno vinto contro l'Armenia in rimonta per 3-1 e i due rossoneri, Gigio e Alessio, sono rimasti in campo per tutti e 90 i minuti di gioco. L'Italia del CT Roberto Mancini resta così a punteggio pieno nel girone e sarà impegnata domenica sera alle 20.45 a Helsinki contro la Finlandia.

Vittoria anche per la Spagna a Bucarest contro la Romania grazie alle reti di Ramos e Alcacer: non ha trovato spazio in campo Jésus Suso, che ha osservato la vittoria delle Furie Rosse dalla panchina.

Come per Donnarumma e Romagnoli, 90' in campo anche per Rade Krunić, impegnato a Zenica nella larga vittoria della sua Bosnia contro il Liechtenstein per 5-0. Domenica alle 15.00 Rade, inserito nello stesso girone di qualificazione degli Azzurri, tornerà in campo contro l'Armenia.

Stesso minutaggio per Ricardo Rodríguez, impiegato all'Aviva Stadium di Dublino in Irlanda-Svizzera, conclusasi 1-1. Prossimo impegni degli elvetici, domenica 8 settembre alle 18.00 contro Gibilterra.

Rafael Leão, convocato da Rui Jorge con la rappresentativa U-21 del Portogallo, non è sceso in campo nel netto successo dei lusitani su Gibilterra. In campo anche Antonio Mionić con la maglia della Croazia U-19, nello 0-0 in amichevole con la Russia.