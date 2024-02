Rossoneri in prestito: che gol di Romero contro l'Atletico Madrid

Dopo la prima splendida rete in maglia Monza di Daniel Maldini quest'oggi contro la Salernitana, arriva un altro super gol di un rossonero in prestito lontano da Milano. Luka Romero, in questo momento in forza all'Almerìa, è stato protagonista di un'azione personale capolavoro, terminata con il primo sigillo con la sua nuova maglia, questa sera contro l'Atletico Madrid.

Nella recente sessione di mercato invernale, il Milan aveva deciso di mandarlo in prestito, con l'obiettivo di fargli fare esperienza per poi magari tornare ad incidere in futuro nel nostro campionato. Bisogna ammettere che questo prestito sembra cominciare a dare i suoi frutti, visto il super gol, in serpentina e finito con un tiro dalla distanza terminato precisamente a fin di palo, contro l'Atletico Madrid di Simeone.