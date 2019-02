S. Inzaghi: "Quarto posto? Milan e Atalanta non hanno le competizioni europee"

Al termine della sfida vinta dalla Lazio contro il Frosinone, Simone Inzaghi ha parlato della lotta per la qualificazione in Champions League: “Sono tutte squadre attrezzate e molto forti. Non saprei fare un nome per chi sia la rivale più pericolosa. Atalanta e Milan rispetto a noi e alla Roma non hanno le competizioni europee. Il Milan giocherà contro di noi in Coppa Italia ma avrà più tempo per preparare le partite non giocando in Europa League”.