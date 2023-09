S. Sabatini: "Già la prossima partita a Dortmund per il Milan diventa importantissima"

Sandro Sabatini, opinionista, si è così espresso a Mediase sul Milan in Champions: "Già la prossima partita per il Milan diventa importantissima, perché vincere a Dortmund vorrebbe dire incanalare la qualificazione dopo la sconfitta dei gialloneri a Parigi. Certo che il pareggio in casa col Newcastle complica le cose... Tutti pensavamo che il Milan avrebbe vinto alla prima in casa".